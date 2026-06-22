Lesão grave atinge a Argélia antes do confronto contra a Jordânia

A seleção argelina sofreu um duro golpe poucas horas antes de seu confronto decisivo contra a Jordânia, na segunda rodada do Grupo 5 da Copa do Mundo de 2026, após o atacante Mohamed Amoura ter sofrido uma lesão muscular na coxa que o deixará fora dos gramados por duas semanas.

Segundo a mídia local, o craque do Wolfsburgo alemão foi obrigado a abandonar o último treino, realizado no sábado na cidade de Lawrence, pouco antes da viagem da delegação para a Califórnia, após sentir uma dor aguda na coxa direita.

Os exames médicos confirmaram a gravidade da lesão, que ameaça sua participação não apenas no jogo contra a Jordânia, mas também no confronto final contra a Áustria, o que representa um verdadeiro desastre para o técnico Vladimir Petković, que já enfrenta uma crise de confiança após a goleada sofrida contra a Argentina (0 a 3) na rodada de estreia.

Petković contava com Amoura para romper a compacta defesa jordaniana, já que planejava colocá-lo de volta na escalação titular para dar ao ataque argelino a velocidade e a profundidade que faltavam; no entanto, a lesão o obrigou a reorganizar suas estratégias táticas, diante da ausência de um substituto à altura das habilidades do atacante de 26 anos.

Esse desdobramento ocorre no pior momento possível para Amoura pessoalmente, que buscava recuperar seu brilho e sua confiança após um período difícil marcado por uma queda de rendimento em seu clube alemão.

Vale lembrar que a Argélia precisa vencer a Jordânia para manter vivas suas esperanças de classificação para as oitavas de final, após o início desastroso contra a “Tango”, que a colocou em uma situação delicada dentro de um grupo que também conta com a Áustria.