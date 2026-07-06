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Jordan HendersonDavid Ornstein

Traduzido por

"Lesão extremamente grave"... Estrela da Inglaterra é levada ao hospital após o término da partida contra o México

México x Inglaterra
México
Inglaterra
Copa do Mundo
J. Henderson
México
England

O que aconteceu?

O jogador da seleção inglesa Jordan Henderson sofreu uma lesão grave no pulso durante as comemorações da vitória sobre o México (3 a 2) nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na noite de domingo, o que exigiu que ele fosse levado ao hospital em uma maca após uma queda dolorosa sobre os painéis publicitários no Estádio Azteca.

O técnico alemão Thomas Tuchel, em declarações após a partida, confirmou a gravidade da lesão, dizendo: “Não está bom. Jordan caiu e machucou o pulso. A lesão parece muito grave. É uma lesão extremamente grave”.

Queda dolorosa

A lesão inusitada ocorreu logo após o apito final da partida, enquanto os jogadores da seleção inglesa comemoravam a vitória diante de sua torcida atrás do gol e cantavam a música “Wonderwall”. Ao tentar pular por cima dos painéis publicitários, Henderson sofreu uma queda dolorosa, depois que seu companheiro Dan Burn conseguiu ultrapassar a barreira.

A repetição na TV mostrou o momento terrível da queda, que exigiu a intervenção imediata da equipe médica, enquanto os jogadores formavam um círculo de proteção ao redor do companheiro lesionado.

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Inglaterra
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 Os companheiros de Henderson observaram a cena com grande preocupação antes que ele fosse transportado em uma maca, com um aparelho de oxigênio, para o vestiário e, em seguida, levado às pressas para o hospital.

O capitão Harry Kane comentou o incidente com a voz embargada, dizendo: “Jordan Henderson caiu ali. Acho que ele está bem”, mas as declarações posteriores de Tuchel confirmaram a gravidade da situação.

Segunda lesão

A lesão de Henderson não foi a única que estragou a noite, já que o atacante mexicano Santi Jiménez também deixou o campo em uma maca após sofrer uma lesão terrível nos acréscimos e foi levado ao hospital para exames.

O técnico mexicano Javier Aguirre revelou: “Precisamos examinar o Santi, pois ele está no hospital agora”, referindo-se à gravidade da lesão do atacante do Milan, que entrou como substituto aos 61 minutos.

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