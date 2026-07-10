Lesão de seis anos... Será que Mbappé vai ficar de fora da semifinal da Copa do Mundo?

A seleção da França sofreu um revés preocupante após se classificar para as semifinais da Copa do Mundo de 2026 com a vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos, quando Kylian Mbappé foi obrigado a deixar o campo lesionado aos 77 minutos da partida.

Mbappé confirmou após a partida que a lesão causou algumas dores na região do tornozelo, mas afirmou que estará pronto para a semifinal.

Apesar disso, a emissora francesa “Radio Monte Carlo” confirmou que a lesão no tornozelo de Mbappé é a mesma que ele sofreu em 2020, quando jogava pelo Paris Saint-Germain, o que faz com que a equipe médica trate seu caso com extrema cautela antes da semifinal contra o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica.

Leia também... Boas notícias rumo ao título... Os dois gols de Mbappé e Dembélé ameaçam o reinado de Rivaldo e do Fenômeno

Relatos indicam que o tornozelo lesionado melhorou visivelmente nos últimos anos, mas ainda é classificado como relativamente “frágil”, o que aumenta a probabilidade de uma recaída caso não haja recuperação total antes da próxima partida.

Mbappé é peça fundamental no esquema do técnico Didier Deschamps, depois de elevar sua contagem para 8 gols no torneio, empatado com Lionel Messi na liderança da artilharia, além de ter desempenhado um papel decisivo ao levar a França às semifinais pela terceira vez consecutiva.

Até o momento, a Federação Francesa não emitiu nenhum comunicado oficial confirmando a ausência do capitão da seleção, mas sua participação contra o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica continuará dependendo dos resultados dos exames médicos aos quais ele será submetido nos próximos dias.

A torcida francesa aguarda com apreensão os desdobramentos do caso de Mbappé, dada a importância da próxima partida e a proximidade dos “Galo” de dar mais um passo rumo à reconquista do título da Copa do Mundo.