O italiano Roberto De Zerbi, técnico do Tottenham Hotspur, recebeu um golpe precoce durante o confronto diante do Aston Villa, neste sábado, pela quinta rodada da Premier League.

Aos 17 minutos de jogo, o espanhol Pedro Porro, lateral-direito do Tottenham, caiu ao gramado após sofrer uma lesão que o impediu de completar a partida.

O departamento médico do Tottenham interveio rapidamente para examinar Pedro Porro e tentar avaliar seu estado, mas o jogador não conseguiu prosseguir em campo, obrigando Roberto De Zerbi a fazer uma substituição precoce.

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O técnico italiano decidiu tirar Pedro Porro de campo e lançar seu companheiro Archie Gray em seu lugar, aos 18 minutos, na primeira alteração forçada da partida.

A lesão de Pedro Porro não representa um golpe apenas para o Tottenham e seu treinador Roberto De Zerbi, mas pode ter repercussões também para a seleção da Espanha, tendo em vista a convocação do jogador para o período seguinte.

Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, havia anunciado a nova lista de "La Roja", em preparação para o início da campanha do time na Liga das Nações da Uefa da temporada 2026-2027, e a convocação contou com a presença de Pedro Porro.

Espera-se que, nas próximas horas, se esclareça a natureza da lesão sofrida pelo lateral espanhol e a possibilidade de ele participar dos próximos compromissos internacionais, sobretudo porque a comissão técnica da seleção da Espanha aguardará o relatório médico do jogador.

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A lesão de Pedro Porro acontece em um momento em que o Tottenham busca conquistar sua primeira vitória na Premier League nesta temporada, depois de o time ter sofrido com um início conturbado.

O Tottenham perdeu para Brentford e Newcastle nas duas primeiras rodadas da competição, antes de empatar sem gols com Nottingham e Everton, seguindo em busca de seu primeiro triunfo.

O sofrimento do Tottenham não se limitou ao campeonato, já que o time deu adeus à Copa da Liga Inglesa "Carabao", após a derrota para o Liverpool por 3 a 1.