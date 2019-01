Lesão de Neymar expõe fragilidade do craque da Seleção

O atacante do PSG lesionou o mesmo pé que passou por cirurgia em 2018, deixando preocupações

Neymar lesionou seu pé direito, mais precisamente o quinto metatarso, durante a partida do Paris Saint-Germain contra o Strasburg, na última quarta-feira (23).

Em 2018, o atacante passou por um procedimento cirúrgico no mesmo local que o manteve afastado dos gramados por três meses, tornando-se uma preocupação para a Copa do Mundo da Rússia.

Felizmente, o ex-Barcelona e Santos conseguiu se recuperar a tempo do Mundial, e não voltou a sentir dores até então. A boa notícia, entretanto, é que a lesão sofrida nos primeiros 15 minutos de partida pela Copa da França não afetou o parafuso que o atacante tem no pé direito, mas ainda há a chance de passar por outra cirurgia.

Outros jogadores que passaram por procedimentos cirúrgicos e que voltaram a ter problemas com lesões na mesma região são: Neuer, Ronaldo Nazário, e até mesmo Michael Owen e David Luiz, que se lesionaram no mesmo local do pé em que Neymar.



(Foto: Getty)

Com o goleiro Manuel Neuer, a lesão ocorreu durante um treino com o Bayern de Munique em setembro de 2017, forçando-o a passar por cirurgia no pé esquerdo. O jogador alemão havia sofrido uma lesão no mesmo local poucos meses antes. Neuer ficou afastado dos gramados até maio do ano seguinte.

Já o zagueiro David Luiz sofreu a lesão no quinto metatarso em 2008, quando jogava pelo Benfica, e foi operado no mês de março, ficando três meses afastado do futebol.

E como não lembrar das lesões no joelho de Ronaldo Nazário? O Fenômeno havia acabado de se recuperar de uma lesão no joelho direito quando voltou aos gramados da Internazionale, em 2000. Com apenas sete minutos em campo, o atacante tentou dar uma “pedalada” na bola que fez com que seu joelho se rompesse completamente. Ele voltou após 16 meses de tratamento.

Caso Neymar tenha que passar por uma nova cirurgia no pé, pode ser que fique até três meses afastado, deixando para Tite a grande preocupação sobre estar apto a jogar a Copa América, que se inicia em 14 de junho.

A fragilidade da lesão que Neymar sofreu pode ser preocupante para o torneio com a Seleção. O fato de ele voltar a sentir dores no local menos de um ano pós-cirurgia é uma questão preocupante para um jogador jovem, e o principal da equipe nacional.