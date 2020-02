Lesão de Hazard vira uma nova chance para James no Real Madrid de Zidane?

As más notícias vindo do departamento médico faz o treinador merengue repensar várias posições

A confirmação da lesão de Eden Hazard, que o deixará de fora do restante da temporada, o terá que se reconstruir para dar a volta por cima sem sua maior estrela. Essa realidade aparece para Zinedine Zidane em uma hora nada oportuna, quando o time se prepara para enfrentar o na Liga dos Campeões e vê o tomar a ponta de LaLiga.

Zidane precisa agora montar um time titular que lhe dê condições de brigar nas duas frentes restantes, que são muito importantes para o clube. E para isso, o francês pode voltar a contar com um jogador um pouco encostado no elenco: James Rodríguez.

O colombiano pode contribuir com seu talento e experiência para um time que precisa de algo diferente. A perda de Hazard é quase insubstituível para o Real, mas James pode oferecer mais marcação e chutes de longe. Utilizar mais o jogador com certeza deve ser uma questão que está passando pela cabeça do treinador neste momento.

Outras opções que o treinador tem são os brasileiros Rodrygo e Vinicíus Júnior. O primeiro já não será uma opção para o clássico com o Barcelona porque foi expulso em uma partida do Castilla. Já o segundo, substituto natural de Hazard, necessita de alguém ao seu lado para auxiliar na marcação e na cobertura das jogadas. Neste caso, Valverde ou Mendy podem ser utilizados também.

É um momento delicado e importante para o Real Madrid, na semana mais impactante da temporada até agora.