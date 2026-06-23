Lesão chocante... O poder de Haland atinge Mendy na noite da derrota do Senegal

Erling Haaland, atacante da seleção da Noruega, não se contentou em liderar sua seleção à vitória sobre o Senegal por 3 a 2 e à classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026; ele também foi protagonista de outra jogada que causou preocupação no elenco senegalês, ao ser indiretamente responsável pela lesão do goleiro Édouard Mendy.

Haaland marcou dois gols durante a partida, elevando sua contagem para quatro gols na atual edição da Copa do Mundo, e levando a Noruega ao quarto lugar no Grupo 9, atrás da líder França.

A lesão de Mendy ocorreu durante uma tentativa de defender um chute de Haaland que resultou no terceiro gol da Noruega aos 58 minutos, quando o goleiro senegalês caiu com força sobre o joelho esquerdo ao tentar afastar a bola.

Apesar de ter recebido atendimento médico em campo, Mendy não conseguiu continuar a partida, saindo poucos minutos após o gol em meio a temores de que a lesão possa afastá-lo do próximo confronto.

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De acordo com Thamer Al-Shahrani, especialista em lesões esportivas, a natureza da lesão e a maneira como Mendy caiu sobre o joelho esquerdo podem indicar mais de uma possibilidade médica.

Al-Shahrani explicou que o melhor cenário seria o goleiro ter sofrido apenas uma contusão leve no joelho, embora ainda haja receios de lesão no cartilagem do joelho ou no ligamento lateral — possibilidades que exigem exames minuciosos e radiografias para determinar a gravidade.

A equipe médica da seleção senegalesa aguarda os resultados finais dos exames nas próximas horas para definir a situação do experiente goleiro, em um momento em que a seleção enfrenta grande pressão após sua segunda derrota consecutiva no torneio.