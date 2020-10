Gustavo? Guilherme? Qual Mantuan está jogando pelo Corinthians?

Jogador marcou o gol do Corinthians sobre o Vasco, em São Januário

Um sobrenome já conhecido pela torcida corintiana causou certa confusão no jogo da equipe paulista contra o . O meia Mantuan marcou o gol do logo na primeira etapa, mas o que talvez não se lembre é que esse Mantuan não é o mesmo Mantuan que jogou há alguns anos com a camisa do Alvinegro.

O jogador que atuou contra o da Gama é Gustavo Mantuan, que, por sua vez, é irmão do ex-atleta do Timão, Guilherme Mantuan. Gustavo é o mais novo, nascido em 2001, o jovem está com 19 anos e renovou contrato com o em 2019, firmando vínculo até 2024.

Já Guilherme tem 23 anos e nasceu em 1997. Depois de ter seu contrato expirado com o clube de Itaquera, ele se juntou de graça ao Gil Vicente, time de .

Embora não tenham sido divulgados os números do novo contrato de Gustavo Mantuan, o Globo Esporte informou que ele recebeu um aumento de salário, além do aumento da multa rescisória. A intenção é exatamente dificultar a saída do promissor meio-campista.

A partida contra o Vasco da Gama ficará marcada para Gustavo, que anotou seu primeiro gol como profissional no Corinthians. Com boa atuação, o atleta deve ganhar mais chances na equipe comandada por Vagner Mancini.