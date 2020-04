Qual é a altura de Lionel Messi?

Argentino, um dos maiores da história do futebol, teve problemas de crescimento na juventude

Tamanho não é documento no futebol. Se algum maluco ainda discordava disso, Lionel Messi, um dos melhores da história, veio para provar definitivamente que os baixinhos podem brilhar dentro das quatro linhas.

E pensar que foi a altura, no caso a falta dela, um dos motivos que acabaram levando o argentino a acertar com o aos 13 anos. Entenda melhor esta história a seguir:

Qual é a altura de Messi?

De acordo com o site oficial do Barcelona, o camisa 10 mede 1,70 m. Todos os atuais companheiros de ataque no time catalão são mais altos que ele (Suárez tem 1,82m, Dembélé tem 1,78 m, Braithwaite tem 1,77 m e Griezmann tem 1,76 m).

Por outro lado, Messi é um pouco mais alto que outros baixinhos históricos do futebol, como Maradona (1,65 m) e Romário (1,67 m). Já Cristiano Ronaldo, seu "eterno rival", tem 1,87 m.

O apelido La Pulga

Um dos apelidos mais famosos de Messi é por causa da altura. Ainda criança, em Rosário, o argentino era bem mais baixo que os outros meninos que jogavam bola - por isso a comparação com o pequeno inseto. Anos depois, na , virou "Pulga Atômica" ao começar a brilhar pelo Barça.

Messi teve problemas para crescer?

Sim. O craque tinha déficit do hormônio de crescimento, um "conflito endócrino relativamente comum dentro das doenças não-tradicionais infantis, que afeta aproximadamente um em cada 20 mil nascimentos", segundo Diego Schwarzstein, médico que atendeu Messi.

E como o Barcelona ajudou?

O custo do tratamento de Messi (basicamente injeções de hormônio de crescimento que o próprio garoto aplicava no braço ou na perna) era de cerca de US$ 1.000. O Newell's Old Boys, clube no qual o jogador deu seus primeiros passos, não pôde arcar com a despesa por muito tempo. Este problema também teria sido a causa para Messi não ter passado em testes no .

Com a em profunda crise social e econômica, o pai de Messi, o metalúrgico Jorge, decidiu emigrar para Barcelona em 2000. O clube catalão abriu as portas para o pequeno talento - e uma das cláusulas do contrato assinado num guardanapo determinava que a equipe custeasse o resto do tratamento.

No Barça, Messi encontrou todas as condições para crescer dentro e fora de campo. Tanto que ele chegou à Catalunha aos 13 anos com apenas 1,40 m (16 cm abaixo da média da idade) e aos 17 anos já media 1,69 m. O suficiente para se tornar um dos gigantes do futebol.

A baixa estatura atrapalha Messi?

Bom, as seis Bolas de Ouro e as dezenas de títulos de um dos maiores jogadores de todos os tempos respondem esta pergunta. Além do mais, será que Messi teria atributos como drible e velocidade tão acima da média se fosse mais alto?



A baixa estatura também não impediu o argentino de fazer alguns gols de cabeça ao longo da carreira - o mais importante na final da de 2009, contra o .



Por último, intimidar Messi por causa da altura não é uma boa ideia para os rivais. Em partida contra o em janeiro de 2016, por exemplo, o camisa 10 se estranhou com Alvaro González.

"Você é muito baixinho", disse o zagueiro de 1,83 m. Messi prontamente respondeu: "E você é muito ruim".