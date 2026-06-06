Lennart Karl foi excluído da seleção alemã para a Copa do Mundo

Lennart Karl teve que desistir de participar da Copa do Mundo com a Alemanha. O atacante de 18 anos do Bayern de Munique se lesionou na sexta-feira durante um treino da seleção nacional e definitivamente não participará da fase final do torneio. O técnico Julian Nagelsmann já indicou um substituto.

O susto aconteceu no início do dia, quando Karl se lesionou durante o treino. O atacante foi levado imediatamente ao hospital para exames, após o que Nagelsmann já demonstrou pouca confiança em um desfecho positivo. “Não parece nada bom”, disse o técnico.

Pouco tempo depois, ficou claro que as preocupações eram justas. Karl não está em condições físicas para participar da Copa do Mundo e, por isso, sai da seleção alemã.

Nas últimas semanas, Karl era considerado uma das revelações da seleção de Nagelsmann. O atacante impressionou nos treinos e nos amistosos e parecia um candidato sério a ter tempo de jogo durante o torneio. Na semana passada, ele ainda estava no time titular na vitória por 4 a 0 no amistoso contra a Finlândia.

A Federação Alemã não demorou a indicar um substituto. Segundo Florian Plettenberg, da Sky Sport, Assan Ouedraogo será adicionado à seleção para a Copa do Mundo. O meio-campista de 20 anos do RB Leipzig inicialmente ficou de fora da seleção definitiva por pouco.

Nagelsmann já informou Ouedraogo pessoalmente sobre sua convocação. O RB Leipzig também foi informado. O jogador da seleção juvenil alemã está atualmente de férias na Espanha, mas se apresentará o mais rápido possível à seleção nacional em Chicago.

Para Ouedraogo, isso significa a realização inesperada de um sonho. O meio-campista disputou em novembro sua única partida pela seleção principal da Alemanha até o momento.