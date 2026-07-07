Lenda do xadrez explode após a derrota do Egito... Kasparov: “A FIFA é uma piada corrupta!”

O russo Garry Kasparov, lenda do xadrez, reagiu com indignação à forma como a seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026, acusando a Federação Internacional de Futebol (FIFA) de corrupção.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Argentina por 2 a 3, nesta terça-feira, no estádio de Atlanta, depois de ter estado à frente no placar por 2 a 0.

Kasparov escreveu em sua conta pessoal no site “X”: “Um gol incrível do Egito é anulado por causa de um erro grave”.

E acrescentou: “Em seguida, a mesma situação se repete alguns minutos depois, e um gol da Argentina é validado sem anulação. Não há VAR, nada?”.

E concluiu: “A FIFA parece, mais uma vez, uma piada de mau gosto e favorece as estrelas”.

Vale lembrar que Husam Hassan, técnico da seleção egípcia, manifestou sua discordância com a arbitragem da partida contra a Argentina, devido à não marcação de um pênalti a favor do Egito, antes do terceiro gol que selou o resultado da partida.