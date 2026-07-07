Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Lenda do xadrez explode após a derrota do Egito... Kasparov: “A FIFA é uma piada corrupta!”

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
Argentina
Egito
EUA

Os “Faraós” foram eliminados da Copa do Mundo em um cenário cruel

O russo Garry Kasparov, lenda do xadrez, reagiu com indignação à forma como a seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026, acusando a Federação Internacional de Futebol (FIFA) de corrupção.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Argentina por 2 a 3, nesta terça-feira, no estádio de Atlanta, depois de ter estado à frente no placar por 2 a 0.

Kasparov escreveu em sua conta pessoal no site “X”: “Um gol incrível do Egito é anulado por causa de um erro grave”.

E acrescentou: “Em seguida, a mesma situação se repete alguns minutos depois, e um gol da Argentina é validado sem anulação. Não há VAR, nada?”.

E concluiu: “A FIFA parece, mais uma vez, uma piada de mau gosto e favorece as estrelas”.

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
team-logo
A definir
A definir

Vale lembrar que Husam Hassan, técnico da seleção egípcia, manifestou sua discordância com a arbitragem da partida contra a Argentina, devido à não marcação de um pênalti a favor do Egito, antes do terceiro gol que selou o resultado da partida.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google