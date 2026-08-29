A polêmica sobre o melhor jogador do mundo veio à tona após as recentes declarações de José Mourinho, técnico do Real Madrid.

O treinador português foi questionado, em uma coletiva de imprensa, sobre a Bola de Ouro, e não hesitou em indicar seus jogadores, como era esperado, em detrimento dos jogadores do Paris Saint-Germain ou da seleção espanhola.

Mourinho disse inicialmente: "Você não pode dar a Bola de Ouro a um jogador apenas porque ele venceu a Liga dos Campeões da Europa ou porque venceu a Copa do Mundo".

E acrescentou: "O melhor jogador do mundo não precisa necessariamente ser do Paris Saint-Germain ou da seleção espanhola. Há dois, três ou quatro jogadores que podem ser considerados o melhor do mundo, e nós sabemos quem são e sabemos onde estão. Eles estão aqui. E também sabemos qual jogador fez história de forma individual neste verão".

Ele prosseguiu: "Já a Bola de Ouro é também algo que talvez seja regido pela política. E, quando a política entra em cena, não gosto muito disso".

A rede Defensa Central destacou que as declarações de Mourinho estão claramente alinhadas ao sentimento de muitos torcedores do Real Madrid, bem como às opiniões de alguns ex-jogadores do clube merengue.

Entre os que se manifestaram na mesma direção está Pepe, ídolo do clube merengue, cujo nome foi associado, durante o verão, à possibilidade de integrar a comissão técnica de José Mourinho.

Nesta ocasião, o ex-zagueiro português foi submetido a um breve teste que consiste em comparar uma série de jogadores.

Apesar de ter deixado claro que o melhor, em sua opinião, é Vinícius Júnior, ele na verdade colocou o astro brasileiro no mesmo nível de Kylian Mbappé.

O ex-jogador português disse: "Vinícius é melhor que Lamine Yamal, Raphinha e Haaland, e o coloco no mesmo nível de Mbappé".

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