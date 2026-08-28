Michael Owen, ex-atacante do Liverpool, considerou que Alexander Isak esgotou todas as desculpas, cobrando do jogador que comece a apresentar o nível esperado depois de ter recuperado totalmente sua condição física.

O atacante de 26 anos sofreu com uma primeira temporada difícil em Anfield após sua chegada ao clube, mas suas dificuldades estiveram muito ligadas à falta de preparo para os jogos e a uma grave lesão sofrida.

Após passar por um longo programa de reabilitação, participar da Copa do Mundo com a seleção da Suécia e realizar uma pré-temporada completa, Isak passou a ser considerado totalmente apto, tendo disputado sua primeira partida completa de 90 minutos pelo clube no domingo.

Isak teve uma atuação apagada na última partida do Liverpool diante de seu antigo clube, o Newcastle United, na qual falhou em deixar uma marca decisiva em meio à pressão constante da torcida do time da casa.

Owen afirmou, durante declarações destacadas pela rede "Tribuna", que o período de paciência acabou, ressaltando a necessidade de avaliar o atacante segundo os altos padrões que ele próprio havia estabelecido durante seu tempo em St James' Park.

Owen disse: "Sofri muitas lesões ao longo da minha carreira, por isso sei o quanto é difícil voltar, e que você precisa de algum tempo".

E acrescentou: "Nós o demos, e todos lhe deram tempo, e compreendemos isso. Mas ele terminou a temporada, foi para a Copa do Mundo, e agora fez uma pré-temporada, e por isso você pensa: bem, agora começamos a ficar sem desculpas".

E concluiu: "Precisamos começar a ver o verdadeiro Isak. Sabemos o quão bom ele é, pois o vimos no Newcastle, é um jogador de altíssimo nível. Mas ainda não vimos isso no Liverpool, e acredito que as perguntas vão começar agora".



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