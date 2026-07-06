Lenda do Brasil critica Ancelotti e as estrelas da Samba

O lendário jogador brasileiro Romário atribuiu aos jogadores da seleção de seu país, bem como ao técnico italiano Carlo Ancelotti, a responsabilidade pela eliminação da Copa do Mundo.

A Seleção do Brasil se despediu da Copa do Mundo após perder nas oitavas de final para a Noruega por 2 a 1.

O jornal Mundo Deportivo publicou as declarações de Romário ao programa El Chiringuito, nas quais ele foi contundente e muito franco em suas críticas após o término da partida.

Quando questionado sobre sua avaliação do desempenho do Brasil, ele respondeu laconicamente: “Péssimo”.

Em seguida, foi questionado diretamente sobre os responsáveis pela derrota, ao que respondeu: “Todos, é claro. Os jogadores que entraram em campo, assim como o técnico”.

Ao final da entrevista, quando questionado se o Brasil havia decepcionado suas expectativas, ele respondeu: “Sim, como brasileiro, sinto uma grande decepção. O que aconteceu foi inacreditável”.

E enfatizou: “A seleção que eu vi não é o Brasil que todos nós conhecemos, nem o Brasil que queremos”.