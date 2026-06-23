O argentino Sergio Agüero se pronunciou sobre a crise do compatriota Julián Álvarez no Atlético de Madrid, afirmando que a saída do “Aranha” do Wanda Metropolitano pode ser a melhor solução para todos; o lenda do tango não hesitou em indicar o Barcelona como destino ideal para o compatriota.

Sergio Agüero expressou seu total apoio ao desejo de Julián Álvarez de deixar o Atlético de Madrid neste verão, considerando que o Barcelona seria uma “ótima aquisição” para o atacante da seleção argentina, graças ao seu estilo de jogo.

As declarações de Agüero foram feitas ao canal “Gigantes” e divulgadas pelo “Mundo Deportivo” depois que Álvarez (26 anos) causou a surpresa que muitos esperavam em Barcelona, ao admitir seu desejo de deixar o Atlético, Já Agüero, que já defendeu o Atlético de Madrid, o Manchester City e o Barcelona, disse que “não há problema” na franqueza de seu compatriota.

Agüero, que se aposentou vestindo a camisa do Barcelona no final de 2021, acrescentou: “O clube não vai se pronunciar, e o jogador não tem outra opção a não ser ser sincero, já que ele disse que se reuniu com a diretoria e concordaram que a transferência é a melhor opção”.

E continuou: “Se eu estivesse no lugar do clube, e o jogador não estivesse feliz na cidade, com seus companheiros ou com o técnico, se ele não estivesse à vontade, a melhor solução seria encontrar uma saída e vendê-lo”.

Ele destacou seu apreço pela sinceridade de Álvarez ao expressar sua posição: “Não se tem um jogador com mau comportamento o ano inteiro; se ele não está à vontade, o clube deve ajudá-lo; para mim, é assim que as coisas funcionam”.

Agüero alertou para o risco de o Atlético manter uma postura inflexível: “Quando o jogador não está feliz, cada clube adota a postura que quiser, e, no fim das contas, quem sai perdendo é o jogador”.

Sobre o destino mais adequado para Álvarez, Agüero explicou: “Ele se encaixaria em vários clubes, mas seria uma excelente aquisição para o Barcelona graças ao seu estilo de jogo. É um jogador imprevisível e fantástico, capaz de atuar em qualquer posição e dotado de habilidades ofensivas completas”.

Agüero elogiou a versatilidade ofensiva de Álvarez, dizendo: “É bom ter jogadores assim. Ele é atacante, ponta, centroavante e meio-campista ofensivo... Você tem um jogador versátil, que pode ser utilizado quando os outros se lesionam”.