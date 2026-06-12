Lenda da Itália: Marrocos pode causar uma grande surpresa na Copa do Mundo

O ex-zagueiro da seleção italiana Marco Materazzi, campeão da Copa do Mundo de 2006, revelou suas previsões sobre os candidatos ao título da Copa do Mundo de 2026, que teve início ontem, quinta-feira.
Matterazzi disse, em declarações ao canal “Euro News”: “Se o Paris Saint-Germain é o principal favorito para a Liga dos Campeões, por ter conquistado o título na edição anterior, a Argentina talvez seja a principal favorita para conquistar a Copa do Mundo, pois venceu a última edição”.
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O ex-jogador do Inter de Milão acrescentou: “Mas Portugal e Espanha também serão adversários muito fortes, difíceis de enfrentar para qualquer time... E o Marrocos também, talvez seja uma grande surpresa”.
Vale lembrar que o supercomputador da plataforma Opta previu os candidatos ao título da seguinte forma:
A Espanha é a favorita com 16,1%, seguida pela França (13%), depois pela Inglaterra (11,2%) e pela Argentina (10,4%), enquanto o computador dá ao Marrocos 1,9% de chance de conquistar o título (12º lugar no ranking).
A seleção dos Leões do Atlante se prepara para iniciar sua aventura na Copa do Mundo de 2026 amanhã, domingo, quando enfrenta o Brasil na primeira rodada da disputa do Grupo C, que também conta com o Haiti e a Escócia.