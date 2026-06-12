Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Lenda da Itália: Marrocos pode causar uma grande surpresa na Copa do Mundo

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
M. Materazzi
Argentina x Argélia
Argentina
Argélia
Espanha x Cabo Verde
Espanha
Cabo Verde
Portugal x RD Congo
Portugal
RD Congo
Espanha x Arábia Saudita
Arábia Saudita
PSG
Brasil
Marrocos
EUA
Itália
Argentina
Argélia
Espanha
Cabo Verde
Portugal
Congo - Kinshasa
Arábia Saudita
França

A seleção marroquina chegou às semifinais da edição de 2022

O ex-zagueiro da seleção italiana Marco Materazzi, campeão da Copa do Mundo de 2006, revelou suas previsões sobre os candidatos ao título da Copa do Mundo de 2026, que teve início ontem, quinta-feira.

Matterazzi disse, em declarações ao canal “Euro News”: “Se o Paris Saint-Germain é o principal favorito para a Liga dos Campeões, por ter conquistado o título na edição anterior, a Argentina talvez seja a principal favorita para conquistar a Copa do Mundo, pois venceu a última edição”.

Leia também

O que o Barcelona disse a Bernardo Silva antes de ele aceitar a oferta do Real Madrid?

Infantino, “fantoche de Trump”… Crítica contundente na imprensa europeia após o caso do árbitro somali

O ex-jogador do Inter de Milão acrescentou: “Mas Portugal e Espanha também serão adversários muito fortes, difíceis de enfrentar para qualquer time... E o Marrocos também, talvez seja uma grande surpresa”.

Vale lembrar que o supercomputador da plataforma Opta previu os candidatos ao título da seguinte forma:

A Espanha é a favorita com 16,1%, seguida pela França (13%), depois pela Inglaterra (11,2%) e pela Argentina (10,4%), enquanto o computador dá ao Marrocos 1,9% de chance de conquistar o título (12º lugar no ranking).

A seleção dos Leões do Atlante se prepara para iniciar sua aventura na Copa do Mundo de 2026 amanhã, domingo, quando enfrenta o Brasil na primeira rodada da disputa do Grupo C, que também conta com o Haiti e a Escócia.

Publicidade