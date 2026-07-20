Lenda da Inglaterra questiona... Será que Mbappé roubou a Chuteira de Ouro de Messi?

Wayne Rooney acredita que Lionel Messi perdeu o prêmio da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo “de forma injusta” para Kylian Mbappé.

O jogador de 39 anos sofreu uma dupla decepção na noite de domingo, quando a seleção argentina perdeu para a Espanha por 1 a 0 na final.

Mbappé liderava a artilharia da Copa do Mundo com 10 gols antes da final, já que o atacante do Real Madrid marcou o primeiro e o terceiro gols da França na derrota por 6 a 4 para a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar, em Miami, Flórida, no sábado.

Isso significava que Messi precisava marcar dois gols para empatar com Mbappé, de 27 anos, na classificação; os dois ficariam empatados com 10 gols e 4 assistências cada um. Se Messi tivesse dado uma assistência além de marcar dois gols contra a Espanha, teria conquistado a Chuteira de Ouro.

No canal BBC Sport, o ex-atacante da Inglaterra Wayne Rooney questionou a importância dos dois gols de Mbappé na partida pelo terceiro lugar.

Ele disse: “Acho que a França foi eliminada do torneio... Olha, não acho que esses gols devam ser contabilizados. É claro que são contabilizados, mas acho que isso é extremamente injusto com o Messi”.

Seu ex-companheiro na seleção inglesa, Alan Shearer, descreveu a vitória da Inglaterra sobre a França na Flórida como algo semelhante a um jogo de exibição.

E continuou: “Eu assisti ao jogo de ontem, pela forma como foi disputado, como se fosse uma partida de homenagem”, referindo-se ao fato de que Mbappé marcou seus dois gols depois que a França já havia sido eliminada da competição.

E concluiu: “Lionel Messi joga na final da Copa do Mundo contra a Espanha, que sofreu apenas um gol, e isso é muito mais difícil”.