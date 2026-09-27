Cresceram as vozes que pedem sanções severas contra o Manchester City, encabeçadas pela lenda do futebol inglês e ex-treinador do Tottenham Hotspur, Harry Redknapp.

O Manchester City foi considerado culpado por 114 das 115 acusações que lhe foram feitas, após uma investigação que durou quatro anos e que dizia respeito às suas práticas financeiras entre 2009 e 2018.

Espera-se que o clube recorra da decisão, enquanto a punição final ainda não foi definida.

Redknapp era o técnico do Tottenham durante o período abrangido pelas acusações, quando os Spurs disputavam com o City a classificação para a Liga dos Campeões da Europa.





O Tottenham ficou em segundo na disputa pela vaga na Liga dos Campeões da Europa tanto na temporada 2010-11 quanto na 2011-12, enquanto o Manchester City acabou se classificando para o principal torneio europeu nesse período.

Redknapp escreveu no jornal "The Sun": "A condenação do Manchester City em praticamente todas as acusações feitas contra eles é um momento chocante para o futebol. Há muita gente que sentirá ter o direito de corrigir alguns erros, e eu sou uma delas".

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Redknapp relembrou como os Spurs disputaram com o City as vagas na Liga dos Campeões da Europa: "Em duas temporadas seguidas, 2010-11 e 2011-12, terminamos a temporada a uma posição da classificação. Em maio de 2011, a derrota por 1 a 0 diante do time de Roberto Mancini os levou a se classificar pela primeira vez, e o nosso sonho terminou nas nossas próprias mãos".

E acrescentou: "Quem sabe o que teria acontecido se as pessoas na federação tivessem seguido as regras como qualquer outro? A torcida do Tottenham não seria a única a sentir que foi enganada durante aquelas temporadas".

Mas Redknapp não quer que o Campeonato Inglês altere as tabelas da competição de forma retroativa nem que o City seja despojado de seus títulos anteriores, afirmando: "Todo esse processo foi um caos total, mas ainda estamos longe de concluí-lo. Reabrir todas aquelas temporadas passadas causaria um dano gravíssimo a um campeonato admirado pelo mundo inteiro".

E concluiu: "O Manchester City precisa ser punido e servir de exemplo para os outros, mas faz mais sentido que as punições cubram os próximos anos. Eles devem ser punidos com rigor, mas seria uma loucura voltar atrás e começar a mexer nos resultados do passado".