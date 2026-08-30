A lenda do futebol francês Michel Platini indicou o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estrela do Paris Saint-Germain, como favorito para vencer a Bola de Ouro deste ano.

José Mourinho, técnico do Real Madrid, havia gerado polêmica ao falar sobre a Bola de Ouro, apontando que o prêmio não deveria ir para um jogador do Paris Saint-Germain ou da seleção espanhola.

Mourinho afirmou que houve um jogador que realizou um feito individual impressionante no verão e que merece a conquista, em referência ao seu jogador Mbappé, que se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

O site Tribuna publicou as declarações de Platini, que disse: "Em relação à Bola de Ouro, eu faria uma pequena aposta no jogador do Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia".

Platini explicou o motivo de sua escolha, afirmando: "Ele conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa com o Paris Saint-Germain".

E prosseguiu: "A Liga dos Campeões da Europa significa disputar muitas partidas. E há outros 4 ou 5 jogadores que também merecem o prêmio".

A identidade do vencedor da Bola de Ouro será definida durante o próximo mês de outubro, em meio a expectativas de que Ousmane Dembélé enfrente uma forte disputa para defender seu prêmio.

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