Kylian Mbappé segue alcançando números impressionantes com o Real Madrid, tendo marcado sete gols e dado uma assistência em apenas seis partidas em todas as competições nesta temporada.

Após duas temporadas excepcionais com o Real Madrid, nas quais marcou 44 e depois 42 gols, respectivamente, o atacante francês continua sendo alvo de grande expectativa por parte da torcida madrilenha.

Para eles, suas estatísticas individuais não são suficientes; agora eles anseiam por ver o Real Madrid conquistar títulos.

Essa é uma exigência que Bixente Lizarazu, ex-craque da França, compreende perfeitamente, como explicou neste domingo, no canal "Téléfoot".

Ele disse: "O que Kylian precisa para conquistar a simpatia de todos em Madri? Ele precisa vencer a Liga dos Campeões da Europa, isso é evidente. Vencer a Liga dos Campeões da Europa faz história para qualquer clube".

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E continuou: "A torcida não se importa com quem é o artilheiro do campeonato. O que eles realmente querem é ver o Real Madrid vencer a Liga dos Campeões da Europa e o título do Campeonato Espanhol e, depois disso, se houver algumas recompensas, ficarão felizes".

E concluiu: "É isso que eles esperam. Se houver críticas a Kylian, não têm a ver com finalizar as jogadas, mas com o fato de que um grande jogador precisa vencer grandes títulos. A mensagem é clara!"