Lenda da Arábia Saudita: Donis escalou um time que agradou a todos!

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, foi alvo de novas críticas após a surpreendente eliminação da Copa do Mundo de 2026, na sequência do empate sem gols com Cabo Verde, na madrugada deste sábado, no encerramento das partidas da fase de grupos.

Khalid Qahwaji, ex-jogador da seleção saudita, declarou no programa “Nadina”: “Acho que Donis escalou um time que agrada a todos; ele atendeu a todas as exigências da torcida saudita, e isso demonstra fraqueza de caráter”.

Leia também... Na noite de despedida... Os bastidores de uma discussão entre dois jogadores da Arábia Saudita

Ele acrescentou: “É natural que cada técnico tenha seu próprio ponto de vista, mas Donis decidiu atender a todos os desejos, escalando Sultan Mandash, substituindo Abdullah Al-Khaibari e Salem Al-Dossari, e jogando com quatro zagueiros”.

E concluiu: “Quando assisti à partida, senti que Cabo Verde tinha mais vontade do que nós; por isso, conseguiu a classificação, embora tivéssemos uma oportunidade valiosa após o empate com o Uruguai na primeira rodada.”

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo, após somar dois pontos com o empate em 1 a 1 com a Uruguai e o empate sem gols contra Cabo Verde, além da derrota humilhante por 4 a 0 para a Espanha.



