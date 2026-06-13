Lenda da Alemanha surpreende Messi com um desejo emocionante

Miroslav Klose, lenda da seleção alemã, previu que seu recorde na Copa do Mundo será quebrado.

Klose é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 16 gols.

“Prevejo que meu recorde será quebrado nesta edição da Copa do Mundo”, disse Klose em declarações ao jornal Süddeutsche Zeitung.

Lionel Messi tem 13 gols na Copa do Mundo e precisa de apenas 3 gols para igualar o recorde de Klose, enquanto Kylian Mbappé, estrela da seleção francesa, tem 12 gols.

Klose acrescentou: “Não há problema algum nisso, Lionel Messi é bem-vindo para quebrar meu recorde, pois sou um dos maiores fãs de Messi e sempre fui. Messi é um gênio”.

Ele destacou: “Também espero que a Argentina e a França cheguem longe no torneio, e tenho muito respeito pelo técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni”.

E concluiu: “Joguei com Scaloni na Lazio, e ele me mostrou um pouco da cidade naquela época. Somos bons amigos”.

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