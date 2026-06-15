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FBL-WC-2026-PRESSER-TUNAFP

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Lemouchy anuncia a escalação da Tunísia para enfrentar a dupla letal Isaac e Gokiris

Suécia x Tunísia
Suécia
Tunísia
Copa do Mundo
Suécia
Tunísia
México

Elias Saad lidera o ataque das Águias de Cartago

Sabri Lamouchi, técnico da seleção da Tunísia, anunciou a escalação das Águias de Cartago para sua primeira partida na Copa do Mundo de 2026, contra a Suécia, na madrugada desta segunda-feira, válida pela primeira rodada do Grupo 5, que também conta com Holanda e Japão.

Lemouchi escalou Elias Saad como ponta de lança, com Hanbal Mejbri atuando atrás dele, enquanto a dupla Elias Skhiri e Rani Khedira joga no meio-campo.

A escalação completa da Tunísia foi a seguinte:

Goleiros: Mahib Al-Shamikh.

Defesa: Montasser Talbi, Omar Raki, Amine Ben Hmida.

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Meio-campo: Yann Valery, Elias Skhiri, Rani Khedira, Hanbal Mejbri, Ali Al-Abdi.

Ataque: Elias Saad, Anis Ben Slimane.

Por outro lado, Graham Potter, técnico da seleção da Suécia, conta com a dupla Alexander Isak e Victor Gokiris para liderar o ataque contra as Águias de Cartago.

A escalação da Suécia ficou assim:

Goleiro: Christopher Nordfeldt.

Defesa: Gustav Lagerberg, Victor Lindelöf, Isaac Hen.

Meio-campo: Gabriel Gudmundsson, Yassine Ayari, Jesper Karlström, Benjamin Nigré, Alexander Bernhardsson.

Ataque: Alexander Isak, Viktor Gjøkær.

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