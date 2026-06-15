Sabri Lamouchi, técnico da seleção da Tunísia, anunciou a escalação das Águias de Cartago para sua primeira partida na Copa do Mundo de 2026, contra a Suécia, na madrugada desta segunda-feira, válida pela primeira rodada do Grupo 5, que também conta com Holanda e Japão.
Lemouchi escalou Elias Saad como ponta de lança, com Hanbal Mejbri atuando atrás dele, enquanto a dupla Elias Skhiri e Rani Khedira joga no meio-campo.
A escalação completa da Tunísia foi a seguinte:
Goleiros: Mahib Al-Shamikh.
Defesa: Montasser Talbi, Omar Raki, Amine Ben Hmida.
Meio-campo: Yann Valery, Elias Skhiri, Rani Khedira, Hanbal Mejbri, Ali Al-Abdi.
Ataque: Elias Saad, Anis Ben Slimane.
Por outro lado, Graham Potter, técnico da seleção da Suécia, conta com a dupla Alexander Isak e Victor Gokiris para liderar o ataque contra as Águias de Cartago.
A escalação da Suécia ficou assim:
Goleiro: Christopher Nordfeldt.
Defesa: Gustav Lagerberg, Victor Lindelöf, Isaac Hen.
Meio-campo: Gabriel Gudmundsson, Yassine Ayari, Jesper Karlström, Benjamin Nigré, Alexander Bernhardsson.
Ataque: Alexander Isak, Viktor Gjøkær.