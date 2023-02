Lemense x Ponte Preta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão A2

Equipes entram em campo neste sábado (25), pela 12ª rodada da segunda divisão do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Lemense e Ponte Preta se enfrentam na manhã deste sábado (25), às 11h (de Brasília), no Estádio Bruno Lazzarini, pela 12ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Futebol Paulista, no YouTube.

Líder da competição, a Ponte Preta vem de seis jogos sem derrotas, com quatro vitórias e dois empates neste período. A Macaca lidera a Série A2 com 29 pontos conquistados, sete a mais que a Portuguesa Santista, segunda colocada.

Do outro lado, o Lemense vem de três jogos sem derrotas, com dois empates e uma vitória. A equipe é a primeira fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Lemense: Igor, Wallace Oliveira, Gabriel Caran, Samuel, Acácio, Bonilha, Douglas, Gomes, Willian, Léo Costa, Felipe Santos.

Ponte Preta: Caíque França, Weverton (Luiz Felipe), Thiago Oliveira, Fábio Sanches (Mateus Silva) e Jean Carlos; Felipe Amaral (Felipinho), Léo Naldi (Maurício), Júnior Tavares e Cássio Gabriel; Gui Pira (Pablo Dyego) e Eliel.

Desfalques

Lemense

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Elvis, Ramon Carvalho, Fraga, Mailton, Everton e Guilherme, lesionados, desfalcam a equipe da Ponte Preta.

Quando é?