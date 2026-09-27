"Lembrem-se do garoto paquistanês": Zidane Iqbal responde às vaias da torcida do Kuwait

Zidane Iqbal, jogador da seleção do Iraque, revelou os detalhes do confronto que teve com alguns jogadores do Kuwait após o fim do duelo entre as duas seleções na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", afirmando que o que aconteceu ocorreu depois de ele e sua família terem sido alvo de ofensas durante a partida.

A seleção do Iraque conquistou uma vitória emocionante sobre o Kuwait pelo placar de 3 a 2, depois de Iqbal marcar o primeiro gol, antes de Saif Al-Rashid e Karrar Nabil acrescentarem o segundo e o terceiro gols, enquanto Youssef Nasser fez os dois gols da seleção do Kuwait.

Iqbal explicou, em declarações à imprensa após a partida, que alguns jogadores do Kuwait e seus torcedores dirigiram a ele e à sua família expressões ofensivas, além de zombar das origens paquistanesas de seu pai, apontando que conversou com o capitão do Kuwait, Youssef Nasser, sobre o que aconteceu.

Iqbal disse: "Conversei com o capitão do Kuwait e lhe disse que não tenho nenhum problema com os seus jogadores, mas os jogadores estavam dizendo que meu pai é paquistanês, e isso é verdade. Eu sou muçulmano, graças a Deus, e todos nós somos uma só nação, seja você do Paquistão, do Iraque ou de qualquer lugar, não há problema, pois todos nós seguimos o Islã".

E acrescentou: "Se vocês vão chamar meu pai de paquistanês e dizer coisas extremamente indecentes sobre a minha mãe, então garantam primeiro a vitória, porque se eu vencer, vou comemorar. E se eu responder a eles dentro de campo, vão dizer que o Zidane cria problemas, mas na Copa do Mundo eu não criei nenhum problema, e quando jogamos contra outras seleções eu não crio problemas".

O jogador do Iraque enfatizou que a disputa dentro de campo deve permanecer dentro dos limites do respeito, dizendo: "O futebol se baseia no respeito, e eu concordo com isso cem por cento, mas se vocês vão ofender a minha família e desrespeitá-la, tudo bem, mas garantam a vitória, porque, depois do fim da partida, tudo acaba".

Iqbal também falou sobre sua comemoração do gol diante da torcida kuwaitiana, esclarecendo que as vaias que sofreu antes da partida estiveram por trás de sua reação, e disse: "Eu ouvia a torcida kuwaitiana vaiando antes da partida, sem problema, vou marcar e depois vocês vão ver. E quando comemorei olhando para eles, eles não disseram nada, apenas ficaram me olhando, então eu disse: certo, ótimo, agora vão lembrar do garoto paquistanês que marcou contra o Kuwait".

Ayman Hussein, capitão da seleção do Iraque, contribuiu para conter a situação após a partida, depois de levar Youssef Nasser ao vestiário da seleção do Iraque para encerrar a desavença entre as duas partes.

Iqbal apareceu em um vídeo durante a sessão de reconciliação, antes de os dois jogadores trocarem um abraço e a tensão entre eles chegar ao fim.

A comemoração de Iqbal e o confronto que se seguiu geraram polêmica entre os torcedores nas redes sociais, já que alguns internautas consideraram a comemoração uma parte natural da disputa, enquanto outros rejeitaram as comemorações que provocam a torcida adversária.

Por outro lado, outras opiniões concordaram em rejeitar as ofensas dirigidas aos jogadores e suas famílias ou em trazer suas vidas pessoais para o clima da disputa.

A seleção do Iraque, atual campeã do torneio em 2025, se prepara para enfrentar a Arábia Saudita na próxima terça-feira, na terceira e última rodada da fase de grupos, depois de empatar com Omã por 1 a 1 na primeira rodada e vencer o Kuwait por 3 a 2.

Por outro lado, a seleção do Kuwait disputa sua última partida diante do Sultanato de Omã, depois de sofrer duas derrotas para a Arábia Saudita e o Iraque.