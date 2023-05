Leicester City x Everton ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (1), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto contra o rebaixamento, Leicester City e Everton se enfrentam nesta segunda-feira (1), às 16h (de Brasília), no King Power Stadium, pela 34ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 3, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após o empate por 1 a 1 contra o Leeds na rodada anterior, o Leicester está em busca de uma recuperação para continuar lutando contra o rebaixamento. Na 18ª posição, com 29 pontos, a equipe está apenas um atrás do Nottingham Forest, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Já o Everton, com 28 pontos, chega pressionado após uma sequência de seis jogos sem vitórias (três empates e três derrotas).

Em 118 partidas disputadas entre as equipes, o Everton registra 45 vitórias, enquanto o Leicester conquistou 38 vitórias, além de 35 empates. No mais recente confronto válido pelo primeiro turno da Premier League 2022/23, o Leicester triunfou por 2 a 0.

Prováveis escalações

Leicester: Iversen; Castagne, Faes, Soyuncu, Kristiansen; Tielemans, Soumare, Maddison; Tete, Daka, Barnes.

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Gueye, Onana, Doucoure, McNeil; Calvert-Lewin.

Desfalques

Leicester

Kelechi Iheanacho rompeu um músculo do adutor.

Everton

Jonny Evans e Ricardo Pereira seguem fora.

Quando é?