Leicester aplica maior goleada na história da Premier League: veja os recordes

Os Foxes igualaram, contra o Southampton, um feito que apenas o Manchester United havia conseguido

O escreveu um capítulo maiúsculo em sua história e também na da Premier League. Nesta sexta-feira (25), os Foxes visitaram o e venceram por incríveis 9 a 0 no duelo que abriu a décima rodada do Campeonato Inglês.

Chilwell abriu o placar e logo depois o Southampton, que jogava em casa, viu o ala Ryan Bertrand ser expulso. De lá até o apito final foi uma chuva de gols: Tielemans, Ayozé Pérez fez dois e Vardy emplacou o quinto, fechando o primeiro tempo em 5 a 0. Torcedores dos Saints, neste momento, começaram a abandonar o Saint Mary’s Stadium – inspirando reações curiosas na internet.

No segundo tempo, Ayoze Pérez, Vardy (2x) e Maddison fizeram o 9 a 0. Além de ter sido a maior goleada aplicada por um visitante em toda a história da primeira divisão inglesa. Também igualaram o resultado mais elástico na era moderna da Premier League (a partir de 1992), lado a lado com os 9 a 0 do sobre o Ipswich em 1995.

Record breakers!



Leicester secure the biggest away win in #PL history#SOULEI pic.twitter.com/cCUNck49Qh — Premier League (@premierleague) October 25, 2019

Confira, abaixo, outros recordes da goleada construída pela equipe de Brendan Rodgers!

Pérez e Vardy igualaram Pennant e Pires, ícones do , que em 2003 também fizeram, cada, três gols em um único jogo. Adivinha quem foi a vítima? Pois é... justamente o Southampton.

Ayoze Pérez tornou-se o primeiro jogador a fazer um hat-trick em jogos consecutivos desde que Luis Suárez, então no , atingiu o feito em 2012.