Leeds United x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Arsenal, que está na disputa pelo título, enfrenta uma viagem complicada para Leeds, que tem um excelente histórico recente em Elland Road.

A seguir, veja onde assistir ao vivo a Leeds United x Arsenal, com a GOAL reunindo todas as informações que você precisa para acompanhar a partida.

Onde assistir ao vivo a Leeds United x Arsenal

Leeds United e Arsenal se enfrentam neste sábado (31), no Elland Road, em Leeds, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa).

Horário de início de Leeds United x Arsenal

As equipes entram em campo a partir das 12h (horário de Brasília).

Contexto da partida

O Leeds não perdeu um jogo em casa no Campeonato Inglês desde 23 de novembro contra o Aston Villa. Desde então, eles conquistaram 11 pontos de 15 possíveis em Elland Road, apenas perdendo pontos em um empate de 3 a 3 com o Liverpool e um empate de 1 a 1 com o Manchester United.

O Arsenal de Mikel Arteta está em uma sequência de três jogos sem vitórias no Campeonato Inglês, somando apenas dois pontos nessa sequência. Ainda assim, eles mantêm uma vantagem de quatro pontos na liderança. Eles pouparam seus titulares em uma vitória no meio da semana por 3 a 2 sobre o Kairat Almaty na Champions League, onde estão garantidos nas oitavas de final.

Desfalques e estatísticas

O Leeds estará sem Gabriel Gudmundsson, Daniel James e Jaka Bijol.

Dominic Calvert-Lewin tem nove gols em 21 jogos do Campeonato Inglês 2025/26 pelo Leeds.

O jovem de 16 anos Max Dowman é agora o único jogador do Arsenal fora devido a lesão.

Arteta deve escolher entre Myles Lewis-Skelly, Piero Hincapie e o recém-recuperado Riccardo Calafiori para a função de lateral-esquerdo.

Notícias dos times e escalações

