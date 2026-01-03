Leeds x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Leeds e Manchester United jogam neste domingo (4), às 9h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida acontece no Elland Road, em Leeds.
Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.
Onde assistir Leeds x Manchester United ao vivo
O duelo entre Leeds e Manchester United será transmitido pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+ Premium, no streaming.
Leeds x Manchester United: informações da partida
Últimas notícias e prováveis escalações
Notícias do Leeds
A sete pontos de distância da zona de rebaixamento, o Leeds não perde há seis rodadas na Premier League, com duas vitórias e quatro empates no período. Na última rodada, a equipe de Daniel Farke ficou no 0 a 0 com o Liverpool, em pleno Anfield.
Notícias do Manchester United
O Manchester United, por sua vez, é o sexto colocado da tabela com 30 pontos somados. No entanto, apesar de estarem mostrando melhores resultados com Ruben Amorim, os Red Devils vêm de um péssimo resultado: empate por 1 a 1 com o lanterna Wolverhampton no Old Trafford.