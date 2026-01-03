Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoLeeds
Elland Road
team-logoManchester United
Felipe Proença

Leeds x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Clubes se enfrentam neste domingo, no Elland Road, pela 20ª rodada da Premier League

Leeds e Manchester United jogam neste domingo (4), às 9h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida acontece no Elland Road, em Leeds.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Leeds x Manchester United ao vivo

O duelo entre Leeds e Manchester United será transmitido pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+ Premium, no streaming.

Leeds x Manchester United: informações da partida

Premier League - Premier League
Elland Road

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Leeds x Manchester United

LeedsHome team crest

3-5-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestMUN
1
L. Perri
15
J. Bijol
5
P. Struijk
23
S. Bornauw
44
I. Gruev
22
A. Tanaka
18
A. Stach
2
J. Bogle
3
G. Gudmundsson
19
N. Okafor
9
D. Calvert-Lewin
31
S. Lammens
23
L. Shaw
26
A. Heaven
6
L. Martinez
2
D. Dalot
25
M. Ugarte
10
M. Cunha
11
J. Zirkzee
13
P. Dorgu
18
Casemiro
30
B. Sesko

4-2-3-1

MUNAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Farke

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Rúben Amorim

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Leeds

A sete pontos de distância da zona de rebaixamento, o Leeds não perde há seis rodadas na Premier League, com duas vitórias e quatro empates no período. Na última rodada, a equipe de Daniel Farke ficou no 0 a 0 com o Liverpool, em pleno Anfield.

Notícias do Manchester United

O Manchester United, por sua vez, é o sexto colocado da tabela com 30 pontos somados. No entanto, apesar de estarem mostrando melhores resultados com Ruben Amorim, os Red Devils vêm de um péssimo resultado: empate por 1 a 1 com o lanterna Wolverhampton no Old Trafford.

Forma atual

LEE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

MUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Confrontos diretos recentes

LEE

Outros

MUN

0

2

Empates

3

Vitórias

4

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

