Leeds x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Leeds e Manchester United jogam neste domingo (4), às 9h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida acontece no Elland Road, em Leeds.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Leeds x Manchester United ao vivo

O duelo entre Leeds e Manchester United será transmitido pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+ Premium, no streaming.

Leeds x Manchester United: informações da partida

Premier League - Premier League Elland Road

Últimas notícias e prováveis escalações

Notícias do Leeds

A sete pontos de distância da zona de rebaixamento, o Leeds não perde há seis rodadas na Premier League, com duas vitórias e quatro empates no período. Na última rodada, a equipe de Daniel Farke ficou no 0 a 0 com o Liverpool, em pleno Anfield.

Notícias do Manchester United

O Manchester United, por sua vez, é o sexto colocado da tabela com 30 pontos somados. No entanto, apesar de estarem mostrando melhores resultados com Ruben Amorim, os Red Devils vêm de um péssimo resultado: empate por 1 a 1 com o lanterna Wolverhampton no Old Trafford.

Forma atual

Confrontos diretos recentes

Classificação

Links úteis