Leeds x Liverpool ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo na segunda-feira (17) para o fechamento da 31ª rodada do campeonato inglês; veja como acompanhar

Leeds United e Liverpool fecham a 31ª rodada da Premier League. O duelo acontece na segunda-feira (17), às 16h (de Brasília), no Elland Road, mítico estádio do Leeds. A partida terá transmissão da ESPN, na TV paga, e do serviço de streaming Star+.

As duas equipes fazem campanhas decepcionantes na atual edição do torneio inglês. O Liverpool, que brigou até o final pelo título da última temporada, já soma nove derrotas e oito empates em 2022/23. Já o Leeds busca fugir do rebaixamento e conta com o segundo técnico na campanha. Após a demissão de Jesse Marsch, o espanhol Javi Gracia assumiu o comando e tem a missão de manter os Lillywhites na elite do futebol inglês.

Nos últimos cinco jogos, o Leeds venceu dois, empatou um e perdeu dois. Já o Liverpool empatou dois e perdeu três, somando todas as competições.

Prováveis escalações

Leeds: Meslier, Kristensen, Koch, Struijk, Firpo; McKennie, Roca, Sinisterra, Aaronson, Harrison e Bamford.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcântara; Salah, Darwin Núñez e Gakpo.

Desfalques

Leeds United

Tyler Adams é a única ausência confirmada para o jogo contra os Reds. O jogador estadunidense sofreu uma lesão e não se recuperou ainda.

Por outro lado, Wilfried Gnonto se recuperou de lesão e pode ser uma opção para o Leeds.

Liverpool

Os desfalques confirmados para o time de Jürgen Klopp são Naby Keita e Stefan Bajcetic.

A boa notícia para o Liverpool é o retorno de Luis Díaz, o colombiano sofreu com uma longa lesão e não atua desde outubro de 2022.

Apesar de terem perdido dois treinos na última semana, Alisson e Konaté devem atuar normalmente.

