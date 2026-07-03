Leão: “Temporada muito complicada, muitas lesões”

Ao final da partida entre Portugal e Croácia, Rafael Leão falou na zona mista sobre seu estado físico e sobre Diogo Jota

Entre os melhores em campo da seleção de Portugal, que derrotou a Croácia no último suspiro em Toronto nas oitavas de final da Copa do Mundo, não apenas pelo maravilhoso passe para a cabeçada de Gonçalo Ramos aos 94 minutos, mas, de modo geral, por ter sido, desde o primeiro tempo, um dos jogadores mais perigosos de toda a equipe: também por isso o técnico Roberto Martinez o manteve em campo do início ao fim. Ao final da partida, conforme noticiado pelo jornal A Bola, Leão falou na zona mista.





“Tive uma temporada muito complicada em termos de lesões e, em uma partida com essa intensidade, foi apenas cansaço. Mas quando a equipe tem esse espírito, o cansaço desaparece e eu segui em frente até o último minuto. Mesmo com o cansaço na perna direita, consegui dar o passe decisivo. Estávamos todos empenhados na mesma direção e foi isso que nos deu a vitória. Acreditamos nisso desde o início. Houve um fator extra que se revelou crucial: o Diogo Jota, que está sempre conosco e nos ajudou também nessa partida.”







