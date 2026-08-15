Rafael Leão, jogador do Milan, respondeu a um relato divulgado nas redes sociais que afirmava que o técnico da equipe, Ruben Amorim, o considera uma "influência negativa", dizendo: "Vocês estão mentindo".

O internacional português não é muito ativo na plataforma X, mas se manifestou depois de ver um relato que reproduzia o que foi publicado pelo jornal La Gazzetta dello Sport.

O relato afirmava que Amorim vê Leão como uma influência negativa dentro do vestiário do Milan, e que o treinador tem preocupações quanto ao impacto do jogador no ambiente da equipe.

Leão respondeu dizendo: "Talvez porque vocês estejam mentindo", e acompanhou sua resposta com três emojis de rostos rindo.

O ponta está fora da lista da equipe para o amistoso contra o Manchester United hoje, mas isso se deve a uma lesão leve, e não a motivos disciplinares.

O jogador e o clube já vinham tentando encontrar uma equipe interessada em contratá-lo durante todo o verão, mas as únicas ofertas baixas que chegaram até agora vieram de Galatasaray, Besiktas e Fenerbahçe.

Nenhuma dessas ofertas chegou perto do valor pedido inicialmente, de 50 milhões de euros, além de 10 milhões de euros em bônus, e por isso o Rossoneri se prepara para reduzir suas expectativas e pode permitir a saída do jogador por apenas 40 milhões de euros.