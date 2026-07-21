Leandro Paredes, que tem sido muito comentado, se manifesta pelo Instagram

As reações dos jogadores da Argentina após a derrota na final da Copa do Mundo contra a Espanha estão surgindo aos poucos. Entre elas, a de Leandro Paredes, uma das figuras mais comentadas após o domingo.

No Instagram, o meio-campista postou várias fotos suas, algumas com seus companheiros de equipe, tiradas durante e logo após a Copa do Mundo. “Obrigado, Argentina. Eu te amo. Hoje e para sempre”, ele começa sua legenda.

“Escrevo isso hoje com muita dor na alma, porque não consegui dar ao nosso país a alegria que ele tanto merece. Mas também com o coração cheio de orgulho, porque demos tudo de nós e levamos nossa bandeira mais uma vez ao topo absoluto.”

“Agradeço a todos que fizeram parte desta seleção. A este grupo de jogadores, que deram tudo por esta camisa e lutaram até o último segundo de cada partida. Foi uma honra fazer parte da melhor seleção argentina de todos os tempos!”

Paredes ficou na mira das críticas na noite de domingo devido a um incidente logo após o apito final da final da Copa do Mundo. Ele se envolveu em uma briga com Eric García, após o que o argentino deu um chute no zagueiro espanhol enquanto este caía no chão.

Gavi também se envolveu na confusão. Novas imagens mostram que ele desferiu um golpe violento no meio-campista argentino, que, em resposta, perdeu completamente o controle e empurrou Gavi ao chão.

Entretanto, a FIFA confirmou que Paredes não recebeu cartão vermelho por seu comportamento. No entanto, a entidade mundial do futebol está abrindo uma investigação sobre o final caótico da partida.