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Leandro ParedesGetty
Siep Engelen

Traduzido por

Leandro Paredes continua de onde parou e provoca revolta com ação insana

Boca Juniors
Argentina
Copa do Mundo
L. Paredes

Leandro Paredes mostrou, não pela primeira vez, seu pior lado. Durante Newell’s Old Boys x Boca Juniors, o muito comentado argentino voltou a provocar uma confusão após uma ação insana.

Isso pareceu uma repetição das quartas de final da Copa do Mundo no Catar, quando, durante Holanda x Argentina, Paredes chutou a bola com força contra o banco de reservas da seleção holandesa após o apito. Aquilo provocou uma forte confusão na ocasião. 

Também na noite de domingo voltou a dar errado. Após o apito, Paredes decidiu novamente chutar a bola com força contra um adversário, para grande frustração dos jogadores do Newell’s. Vários adversários correram furiosos em direção a ele.

Por um momento, uma grande confusão pareceu se formar, mas companheiros do Boca conseguiram evitar algo pior ao tirar Paredes rapidamente da situação. O árbitro se limitou a um cartão amarelo para o argentino.

A partida em si terminou em 2 a 2, mas, depois, o assunto principal foi a ação de Paredes. Nas redes sociais, choveram críticas ao meio-campista, que mais uma vez pareceu não ter o controle do próprio temperamento.

Campeonato Argentino
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Paredes já foi um dos jogadores mais comentados durante a última Copa do Mundo e, por enquanto, não parece conseguir se livrar dessa reputação. Depois da final perdida da Copa do Mundo, ele se desentendeu com os espanhóis Eric García e Gavi, que derrubou de forma violenta no chão. 

Na ocasião, a má conduta já rendeu a Paredes uma investigação oficial da Fifa. Além disso, ele foi acusado por vários casos de ‘assault’ (comportamento violento). Qual punição pode receber por isso ainda não está claro.

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