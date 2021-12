Leandro Damião completa três anos do anúncio no Japão

Nesta terça-feira (14), o atacante Leandro Damião completa três anos de quando foi anunciado pelo Kawasaki Frontale, do Japão. Contratado como um dos maiores reforços para a temporada naquela oportunidade, se consolidou como um dos principais artilheiros do clube e do futebol japonês.

"Graças a Deus, dei muito certo aqui no Japão. Fico feliz em construir uma história de sucesso nesse país que me recebeu tão bem. Povo cordial, educado, tranquilo. Ótimo lugar para se trabalhar e viver, dando toda condição para o profissional. Espero continuar fazendo gols e dando alegria ao nosso torcedor aqui", afirma Damião.

De lá pra cá foram 6 títulos: Copa da Liga Japonesa (2019), Super Copa do Japão (2019 e 2021), Copa do Imperador (2021) e Campeonato Japonês (2020 e 2021), sendo bicampeão consecutivo.

Além disso, foi o melhor jogador do Campeonato Japonês 2021 (MVP da J. League), terminando como artilheiro da competição com 23 gols, além de ser o principal jogador em participação de gols da competição, com 32 ações. Também entrou na seleção do campeonato.

Pelo Kawasaki Frontale, o Bigode Grosso atuou em 124 jogos, fez 59 gols e deu 20 assistências.