LDU x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (22), no Estádio Casa Blanca; confira a transmissão e outras informações do jogo

LDU e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Flamengo no Brasileirão, o Rubro-Negro volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Ocupando a terceira posição do Grupo C, com três pontos, o time estreou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, mas na sequência foi derrotado pelo Central Córdoba por 2 a 1, no Maracanã.

Por outro lado, a LDU, líder do Grupo C com quatro pontos, está invicta na fase de grupos da Libertadores. Na primeira rodada, empatou sem gols com o Central Córdoba e, em seguida, venceu o Deportivo Táchira por 2 a 0.

Em quatro jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma duas vitórias, contra uma da LDU, além de um empate. No último encontro válido pela fase de grupos da Copa Libertadores de 2021, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

LDU: Gonzalo Valle; Daniel de la Cruz, Adé, Allala, Quiñónez; Gruezo; Ramírez, Villamíl, Alzugaray, Alvarado; Arce.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta; Gerson (Pedro), Michael (Cebolinha), Bruno Henrique (Plata).

Desfalques

LDU

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Alex Sandro, Allan e De la Cruz estão machucados.

Quando é?