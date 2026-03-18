Lazio x Milan encerra a disputa pelo título: os rossoneri desmoronam, Inter é campeã da Itália com cotação de 1,08

Devia ter sido a grande oportunidade após a vitória no clássico e o empate conquistado no sábado pelo Inter contra a Atalanta. Uma vitória na casa da Lazio poderia ter levado o Milan a -5 pontos com nove partidas a disputar; em vez disso, o 1 a 0 contra os biancocelesti – primeira derrota fora de casa no campeonato – encerra as esperanças pelo título. De fato, a cotação da recuperação do Rossonero dobrou, passando em uma semana de 7,50 para 15,00 na Betflag.





No ano passado, foram os dois gols de Pedro que condenaram os nerazzurri; desta vez, porém, o gol de Isaksen permitiu que o time de Chivu chegasse a +8, uma vantagem decisiva para os analistas de apostas da Sisal, que oferecem a 1,10 o vigésimo primeiro título nerazzurro. Continua o momento de ouro do Napoli, agora a nove pontos da liderança: a segunda conquista do título pelos partenopeus está cotada a 20 vezes a aposta.