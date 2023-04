Lazio x Torino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela 31ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Lazio e Torino se enfrentam na tarde sábado (22), a partir das 13h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália, pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalada com quatro vitórias consecutivas na Serie A italiana, a Lazio aparece na vice-liderança, com 61 pontos, 14 a menos que o líder Napoli. Para o confronto, a equipe não poderá contar com o capitão Immobile, que sofreu um acidente de carro. Felipe Anderson pode ser o substituto.

Já o Torino, em 12º, com 39 pontos, não vence há quatro jogos, com dois empates e duas derrotas. Perr Schuurs, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna.

Em 145 jogos disputados entre as equipes, a Lazio registra 40 vitórias, enquanto o Torino tem 43, além de 62 empates. No mais recente confronto, válido pelo primeiro turno do Campeonato Italiano 2022/23, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Lazio: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Vecino, Alberto; Pedro, Anderson, Zaccagni.

Torino: V. Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Radonjic, Miranchuk; Sanabria.

Desfalques

Lazio

Ciro Immobile sofreu lesões nas costas e nas costelas em um acidente de carro em Roma nesta semana.

Torino

Ola Aina, David Zima e Ronaldo Vieira são desfalques certos.

Quando é?