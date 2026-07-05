Lazio, eis o sucessor de Gila: foi Boban quem o contratou

A Lazio acelera com determinação no mercado e realiza contratações significativas tanto no meio-campo quanto na defesa. A diretoria da equipe biancoceleste apresentou, de fato, a primeira oferta oficial pelo jovem talento do Bayern de Munique, Jonathan Asp Jensen, e já identificou o jogador que pretende contratar assim que a transferência de Mario Gila para o Milan se concretizar.





A PÓS-GILA LEVA A DOMINGUEZ - A Lazio já identificou o substituto: o alvo número um é Dominguez, zagueiro central do Dinamo de Zagreb. As negociações já estão bem avançadas e a diretoria da Lazio está dialogando diretamente com o ex-jogador do Milan, Zvonimir Boban. A exigência do clube croata continua sendo de 12 milhões de euros, enquanto a Lazio planeja partir de uma proposta um pouco mais baixa, definindo uma primeira oferta oficial — ainda a ser apresentada — em torno de 9 milhões de euros mais bônus. A investida será lançada assim que os rossoneri formalizarem a contratação do espanhol, liberando assim o recurso necessário para a aquisição de Dominguez.