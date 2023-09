Equipes entram em campo nesta terça-feira (19), no Estádio Olímpico de Roma; veja como acompanhar na TV e na internet

Lazio e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (19), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Depois da derrota para a Juventus por 3 a 1 na última rodada do Campeonato Italiano, a Lazio volta as atenções para a estreia da Champions League no Grupo E. Além do Atlético de Madrid, Celtic e Feyenoord completam a chave.

"Espero que a equipe continue a melhorar, evitando as falhas do início da temporada. Um resultado positivo seria importante em termos de classificação. A Liga dos Campeões é o evento de clubes mais importante do mundo e é um prazer estar aqui.", afirmou o técnico Maurizio Sarri.

Mais artigos abaixo

"Acho que temos de ir jogo a jogo. Temos problemas para resolver, temos a consciência de que fizemos melhor contra Napoli e Juventus do que os dois primeiros jogos [contra Lecce e Genoa]. Agora precisamos do passo decisivo. Contra equipas fortes há oportunidades e riscos", completou.

Do outro lado, o Atlético de Madrid perdeu a sua invencibilidade no Campeonato Espanhol. Após duas vitórias e um empate, os Colchoneros foram derrotados pelo Valencia por 3 a 0. Para o confronto, o técnico Diego Simeone pode optar por Álvaro Morata e Antoine Griezmann no ataque.

Em quatro jogos disputados entre as equipes, o Atletico de Madrid soma duas vitórias, contra uma da Lazio, além de um empate. No último encontro válido pela Europa League 2011/12, os Colchoneros venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Lazio: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Guendouzi, Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni. Técnico: Sarri.

Atletico de Madrid: Oblak; Molina, Azpilicueta, Witsel, Savic, Galan; Saul, Barrios, Llorente; Griezmann, Morata. Técnico: Diego Simeone.

Desfalques

Lazio

Sem desfalques confirmados.

Atletico de Madrid

Thomas Lemar, Koke e Rodrigo De Paul estão fora do confronto.

Quando é?