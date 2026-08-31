Lautaro se despede de Messi: obrigado por nos fazer parte da sua história

Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão e da seleção argentina, enviou uma mensagem a Lionel Messi, craque do Inter Miami, após o anúncio de sua aposentadoria da carreira internacional.

Lautaro Martínez escreveu em sua conta na rede "Instagram": "Do primeiro ao último abraço. Leo, não sei se existem palavras suficientes para te agradecer por tudo o que você fez por nós. Além de tudo o que conquistou dentro de campo, vou guardar tudo o que você nos ensinou fora dele: a não desistir, a continuar tentando após cada golpe, a trabalhar em silêncio e, acima de tudo, a sempre acreditar em nós mesmos".

E acrescentou: "Sua liderança não se limitou aos gols, às assistências ou aos títulos, mas também se manifestou no exemplo que você nos deu ao longo de todos esses anos em que representou a nossa seleção".

E prosseguiu: "Você deixou a mim e a todos os nossos companheiros muito mais do que apenas lembranças, deixou lições que carregaremos conosco por toda a vida".







E continuou: "Obrigado por cada conselho, cada conversa, cada treino, cada abraço e cada momento que compartilhamos juntos. Obrigado por ter feito história conosco e por ter nos permitido fazer parte da sua história".

E completou: "Vamos sentir muito a sua falta, capitão. E seremos eternamente gratos por termos conseguido compartilhar essa jornada com você. Obrigado por tudo, capitão!!!!".

Messi escreveu, em comunicado oficial publicado em sua conta na rede "Instagram": "Depois de todo esse tempo desde a partida final, e após muita reflexão, quero anunciar a todos que decidi me aposentar de jogar pela seleção".

E acrescentou: "Foi uma decisão dolorosa e que ainda me dói lá no fundo, mas reconheço que chegou a hora. Juro a vocês que sempre dei tudo o que tinha, não só nos últimos anos, em que conquistamos tudo, mas também antes disso, e sempre lutei e entreguei tudo o que tenho por esta camisa, e para fazer vocês felizes e fazer com que se sentissem orgulhosos de ser argentinos por meio do futebol".



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