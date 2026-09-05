A Inter pôde somar três pontos na Serie A após um grande segundo tempo contra o Napoli. Os sul-italianos abriram 0 a 2 com Matteo Politano e Rasmus Højlund, mas, na última meia hora, a Inter virou completamente a desvantagem em uma vitória espetacular: 3 a 2. Lautaro Martínez marcou o gol da vitória nos acréscimos, que pouco antes poderia muito bem ter saído do outro lado.

No Napoli, todos os conhecidos da Eredivisie (Noa Lang, Lorenzo Lucca, David Neres e Sam Beukema) começaram no banco. Também chamou a atenção o fato de que o maior nome do Napoli, Kevin De Bruyne, apesar da ausência de Scott McTominay, teve de se contentar com um papel de reserva.

Na animada fase inicial, tanto Inter quanto Napoli ficaram perto do gol de abertura. As tentativas de Andy Diouf (Inter) e André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) não foram convincentes o suficiente para fazer os goleiros irem buscar a bola no fundo da rede.

Após uma sequência morna do primeiro tempo, o melhor ficou para o fim. Assim, Rasmus Højlund deu ao goleiro da Inter, Josep Martínez, a oportunidade de defender, e o colega Alex Meret também brilhou com sua defesa em chute de Lautaro.

Ainda mais fundo nos acréscimos do primeiro tempo, a Inter pareceu enfim golpear, não fosse a cobrança de falta de Federico Dimarco explodir no travessão. Pouco depois do intervalo, saiu enfim o gol, e foi o Napoli quem pôde comemorar.

Uma trapalhada na saída de bola da Inter deu a Alisson Santos a posse. A tentativa do brasileiro foi abafada por Martínez, mas, no rebote, Matteo Politano apareceu rápido para mandar para dentro: 0 a 1.

Apenas três minutos depois, a Inter ficou com uma desvantagem dupla, quando Højlund, após passe de Giovanni Di Lorenzo, estufou a rede: 0 a 2.

Foi apenas o começo de um segundo tempo eletrizante, no qual as duas equipes jogaram de forma ofensiva e criaram chances. A Inter voltou para o jogo com Lautaro, que levou a melhor sobre Amir Rrahmani e empurrou para dentro: 1 a 2.

O Napoli foi recuando cada vez mais e acabou pagando o preço. Marcus Thuram foi encontrado na área por um cruzamento fechado de Carlos Augusto e não deu a menor chance a Meret com sua cabeçada forte no canto curto: 2 a 2.

Em um intervalo de poucos minutos, as duas equipes desperdiçaram chances gigantescas. Thuram chutou de perto por cima por centímetros, e o mesmo destino teve o substituto Neres do outro lado.

Zambo-Anguissa teve a bola novamente para empurrar para o gol poucos instantes depois, mas errou completamente na segunda trave. Nos acréscimos, o gol da vitória, quase inevitável, enfim saiu, e foi a Inter quem acabaria levando a melhor.

Thuram voltou a encontrar a bola aos seus pés na área e a desviou, via Manuel Akanji, para a segunda trave, onde Lautaro estava à espreita, completou para dentro e foi completamente à loucura: 3 a 2.



