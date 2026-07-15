Lautaro Martínez desaba em lágrimas: “Sonhei com meus dois gols contra a Inglaterra!”

Lautaro Martínez, atacante da seleção argentina, começou a chorar depois de levar sua seleção à classificação para a final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
A seleção argentina se classificou para a final da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Inglaterra por 2 a 1, na quarta-feira, no estádio de Atlanta, nas semifinais.
Lautaro Martínez marcou o gol decisivo na segunda minuto do tempo de acréscimo (92), ao desviar para o fundo da rede, de cabeça, um cruzamento de Lionel Messi.
Após o término da partida, Lautaro Martínez apareceu chorando durante uma entrevista na TV, na qual disse: “Quando meu pai me comprou meu primeiro par de chuteiras, esse era o gol com que eu sonhava: um gol na final da Copa do Mundo”.
Ele acrescentou: “Sonhei com isso, juro que sonhei com isso, e disse ao Alex (McAllister) que marcaria um gol antes de entrar em campo. É difícil acreditar nisso”.
Vale lembrar que esse é o terceiro gol marcado pelo atacante da Inter de Milão nesta edição da Copa do Mundo, depois de ter marcado contra a Jordânia na fase de grupos e contra a Suíça nas quartas de final, além de ter dado uma assistência contra o Egito nas oitavas de final.