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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Lautaro: “Lutamos pelo Messi, ele é o melhor de todos os tempos”

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
L. Martinez

Lautaro Martínez, atacante da Argentina, falou assim à DAZN após a vitória contra o Egito: “Passamos por muitas emoções; estar perdendo por 2 a 0 com pouco tempo restante nos obrigou a dar tudo de nós. Demos tudo o que tínhamos dentro de nós, e o Scaloni nos incentivou a fazer isso. A confiança foi fundamental para a virada. Estou orgulhoso e muito feliz por ter compartilhado com Messi a Copa do Mundo no Catar, três Copas América e a Finalissima. São emoções incríveis; Messi é o melhor de todos os tempos, o melhor do mundo. Lutamos pelo Messi, por nós, pela nossa família e pelos torcedores, que são sempre mais um jogador.”

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