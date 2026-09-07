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Hussein Hamdy

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Lautaro: Álvarez vive um momento difícil e sabíamos que o fim de Messi estava chegando

L. Martinez
J. Alvarez
L. Messi
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A era de ouro ao lado da Pulga

Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão, comentou sobre a situação de seu compatriota Julián Álvarez no Atlético de Madrid, além da decisão de Lionel Messi, astro do Inter Miami, de se aposentar da seleção.

Martínez disse, na coletiva de imprensa da partida entre Inter de Milão e Real Madrid: "Minha opinião sobre a situação atual que Julián Álvarez vive no Atlético de Madrid? Álvarez é meu amigo. Não é um momento fácil para ele, mas a decisão foi tomada pelo presidente de seu clube. Espero que ele continue mostrando o nível ao qual sempre esteve acostumado".

Julián Álvarez pressionou por uma transferência para o Barcelona durante a janela de transferências do verão, mas a diretoria do Atlético insistiu em recusar a venda e mantê-lo com a camisa dos Colchoneros.

Sobre a aposentadoria de Messi da seleção, Lautaro disse: "Todos nós sabíamos que esse momento chegaria. Foi uma grande notícia, considerando o que Léo significa para a equipe e para todos nós. Vou levar comigo tudo o que ele nos ensinou".

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