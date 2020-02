Lateral do Liverpool provocou e empurrou Messi, mas hoje se arrepende

Robertson revela que pode ter "passado dos limites" em lance com o argentino

Campeão da com o , Andy Robertson relembrou a virada dos Reds sobre o na semifinal da competição e disse que se arrepende por ter provocado Lionel Messi.

No jogo de volta em Anfield, Robertson e Fabinho cercaram o camisa 10, tomaram a bola e Messi ficou caído no chão. Na sequência, o lateral-esquerdo do Liverpool empurrou Messi pela cabeça, e o argentino reclamou com a arbitragem.

Em entrevista ao Daily Mail, Robertson falou sobre o lance e revelou arrependimento.

"Quando olho para as coisas, não me arrependo de nada, porque sinto que tudo é experiência que faz de você o que é. Mas eu relembro esse momento com Messi como um arrependimento. Não gosto de ver isso. Quando vi depois, fiquei destruído", afirmou.

"Todos nós tivemos a atitude naquele dia de que nada estava no nosso caminho para chegar à final e criamos uma atmosfera ao redor do estádio - eu e Fabinho o marcamos e após o trançar das pernas, estávamos no chão. Para fazer isso com o melhor jogador que já jogou ...", continuou.

“Não tenho nada além de respeito por ele e pelo Barcelona, ​​mas entramos naquele jogo com a atitude após perder por 3 a 0, precisávamos de um milagre, precisávamos de algo especial e se essa coisinha impedisse o melhor jogador do mundo de jogar ao seu maior potencial ...", analisou.



(Foto: DAZN)

“Mas eu me arrependo. Isso não sou eu como pessoa. Essa não é a minha personalidade. Mas naquela noite, muitas coisas aconteceram das quais você realmente não se lembra. Não havia nenhum processo de pensamento por trás disso", completou Robertson.

O lateral-esquerdo revelou que o ambiente em Anfield contagiou os jogadores. "Estávamos prontos para o jogo. Os torcedores estavam gritando e você entra em sintonia. Você é um ser humano. Estávamos fora por 3 a 0 na semifinal, que queríamos alcançar desde a temporada anterior. Era o vestiário mais barulhento em que estive antes do jogo. Você podia ver o foco e a determinação em todos nós e talvez eu tenha passado dos limites", afirmou.

Robertson, no entanto, admitiu que foi uma ação aprovada pelos tordores dos Reds. "Os torcedores do Liverpool gostam do limite, eu acho. Sinto que talvez toda essa equipe seja muito boa em representar o Liverpool no momento", disse.

“Liverpool é uma grande cidade operária. Saímos e mostramos muito trabalho. Somos derrotados em jogos, mas o que você não pode questionar é que toda vez que saímos damos 100%", finalizou.