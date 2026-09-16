As declarações do famoso comunicador Josep Pedrerol, apresentador do programa "El Chiringuito", provocaram grande polêmica na Espanha, depois que ele abordou as origens do craque do Barcelona Lamine Yamal durante seu debate sobre a crise da camisa de apoio a Ceuta, antes de vir a público afirmar que se tratou de um "lapso de língua" e apresentar um pedido de desculpas oficial.

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A faísca da crise: a camisa "Nós somos Ceuta"

O episódio remonta à última terça-feira, durante a cerimônia que antecedeu a partida entre Elche e Real Madrid no estádio Martínez Valero e, em meio à crise migratória em curso em Ceuta, os jogadores das duas equipes vestiram camisas com os dizeres "Nós somos Ceuta", em uma iniciativa lançada pela empresa AVE para demonstrar apoio aos moradores da cidade.

No entanto, como é sabido, três jogadores do Real Madrid optaram por não participar da iniciativa e ocultaram a mensagem: Vinícius, Mbappé e Konaté, o que abriu um longo debate por horas no rádio e na televisão sobre a postura ética dos jogadores.

E depois de justificar a atitude dos três jogadores do Real Madrid, Pedrerol subitamente voltou o foco para o Barcelona e cobrou do clube catalão que participasse da campanha, mencionando o nome de Lamine Yamal ao questionar: "Não a vestirá para evitar colocar Lamine em uma situação constrangedora?"

O apresentador então foi além em uma frase que aumentou a intensidade da polêmica, ao dizer ao vivo: "Lamine é de origem marroquina, embora jogue pela Espanha".

Desculpas e justificativa: um "lapso de língua"

Em razão do grande alvoroço, Pedrerol veio a público na quarta-feira para justificar-se e apresentar desculpas através da rádio da Catalunha a Francesc Garriga, dizendo: "Foi um lapso de língua; esqueci de mencionar sua origem marroquina, porque seu pai é de origem marroquina".

E acrescentou, esclarecendo seu ponto de vista: "Mas o que quero dizer é que todos concordamos que Lamine Yamal passa por uma situação mais difícil. Você acha que o Real Madrid age corretamente ao envolver todos os jogadores, ou que comete um erro? Não tenho certeza se agem corretamente; colocaram os jogadores do Real Madrid em uma situação extremamente difícil, enquanto o Barcelona evitou essa situação".

O apresentador do "El Chiringuito" prosseguiu com sua crítica à maneira como os jogadores foram inseridos em uma questão social e política, dizendo: "Não sei quem agiu bem ou mal, mas a empresa obrigar os jogadores a aceitar essa situação é um erro por parte do clube, já que divulgá-la e envolver os jogadores nela constitui um erro grave".

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Pedrerol encerrou suas declarações reforçando que a decisão deveria ser tomada internamente: "É apenas uma frase, sim, mas uma camisa deve ser discutida e debatida para determinar se causará ou não ofensa".