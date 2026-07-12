Laporte gera polêmica: há outros interesses que influenciam o futebol

Aymeric Laporte voltou a falar sobre uma das decisões mais importantes de sua carreira no futebol: representar a seleção espanhola, em vez da francesa, afirmando que nunca se arrependeu disso.

Em entrevista ao programa “La Tribuna”, da Rádio Marca, o zagueiro da seleção espanhola relembrou a polêmica em torno de sua naturalização e explicou que nunca se arrependeu de ter vestido a camisa da seleção espanhola.

Ele admitiu: “Foi um momento difícil para mim”, mas pôs fim a qualquer polêmica ao afirmar: “Tomei uma decisão e estou muito feliz com ela”.

O jogador da seleção espanhola observou que outros jogadores passaram por situações semelhantes sem receber o mesmo nível de atenção da mídia.

Ele explicou: “Não houve grande alvoroço em torno dos jogadores que me precederam nessa experiência”.

Por exemplo, ele explicou que, durante o período em que jogou nas seleções juvenis francesas, atuou ao lado de “22 ou 23 jogadores” que, assim como ele, acabaram representando outras seleções nacionais, embora seus casos “não tenham recebido o mesmo nível de cobertura da mídia” nem causaram “o mesmo alvoroço e repercussão”.

Interesses que vão além dos limites do campo

Laporte também falou sobre seu desempenho na seleção espanhola e as críticas que recebeu nos últimos meses.

O zagueiro explicou que o estilo de jogo da Espanha combina com ele: “O estilo de jogo que adotamos aqui é aquele em que me sinto mais à vontade e no qual sinto que dou o meu melhor”.

No entanto, ele surpreendeu a todos ao afirmar que algumas discussões não se baseiam em uma interpretação puramente esportiva... E declarou: “Existem outros interesses, é claro, no mundo do futebol. Sei disso por uma fonte confiável”.

O zagueiro central se alongou na explicação dessa ideia, referindo-se diretamente ao marketing e à cobertura da mídia.

Ele enfatizou: “Às vezes, é do interesse deles destacar um jogador mais do que outro”, antes de revelar uma experiência pessoal com uma conhecida revista esportiva, na qual explicou: “Disseram-me que eu não estava na escalação ideal deles porque não doei uma camisa... Esses detalhes mostram a existência de interesses particulares que, às vezes, podem prejudicá-lo ou beneficiá-lo”.

Homenagem a Cristiano Ronaldo

Laporte também dirigiu algumas palavras a Cristiano Ronaldo, seu ex-companheiro na Arábia Saudita, após a eliminação de Portugal da Copa do Mundo.

O zagueiro central reconheceu: “Ele foi um jogador extremamente importante no mundo do futebol, e é um pouco lamentável que ele saia”, embora tenha enfatizado que o único objetivo da Espanha é continuar avançando na Copa do Mundo.

Com a aproximação da partida das semifinais contra a França, o jogador da seleção nacional voltou a expressar sua confiança na equipe, dizendo: “Temos que jogar nosso futebol, porque acredito que vai depender mais de nós do que deles”.

E concluiu sua fala, convencido de que o clima no vestiário e o trabalho em equipe são fatores que aproximam a equipe mais um passo da final.