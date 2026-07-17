Laporta: Vamos definir um prazo final para a negociação de Álvarez

Juan Laporta, presidente do Barcelona, comentou sobre a possibilidade de transferência de Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, para o Barça durante a atual janela de transferências de verão.

Laporta afirmou, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “Mundo Deportivo”: “Fizemos uma proposta, e a decisão agora está nas mãos do Atlético de Madrid. O jogador disse que quer sair, mas nossa proposta não é ilimitada. Estabeleceremos um prazo final caso o Atlético mude de posição”.

O presidente do Barcelona acrescentou: “Fizemos uma proposta muito boa. Ele é o jogador que Hans Flick e Deco querem, mas, se não houver acordo, teremos que buscar outras alternativas”.

E continuou: “Deco trabalha constantemente com eficiência e tranquilidade, e provou isso com Karim Ademi. O mesmo aconteceu com Anthony Gordon. Ele marcou um gol na semifinal contra a Argentina após uma jogada antecipada. É um jogador rápido, esforçado e que pressiona bem, e estamos satisfeitos com o trabalho de Deco”.

Quando perguntaram a Laporta: “Existem planos alternativos caso o plano com Álvarez não dê certo?”, ele respondeu: “São apenas outras opções. O diretor esportivo não para de trabalhar, há várias opções e ele deve escolher a mais adequada”.

Laporta encerrou sua fala revelando seu sonho de que o estádio “Spotify Camp Nou” sedie a final da Copa do Mundo de 2030.