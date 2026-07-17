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Lautaro Martinez ArgentinaGetty Images
Hussein Hamdy

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Laporta teme que a Espanha seja prejudicada pela arbitragem na partida contra a Argentina

Barcelona
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Uma tarefa difícil

Juan Laporta, presidente do Barcelona, expressou seu grande orgulho pela presença de oito jogadores do time catalão na final da Copa do Mundo de 2026, que opõe a Espanha à Argentina, afirmando que a partida é motivo de orgulho para a academia “La Masia”.

Laporta chegou a Nova York para assistir à final da Copa do Mundo, marcada para domingo no estádio “MetLife”, em Nova Jersey, entre a seleção da Espanha — que conta com oito jogadores do Barcelona — e a seleção da Argentina, liderada por Lionel Messi.

O presidente do Barcelona demonstrou entusiasmo pelo evento que será acompanhado por todo o mundo, afirmando que o nome do clube estará fortemente presente, em declarações concedidas à rádio “RAC 1” na Times Square, no coração de Manhattan.

Laporta disse: “Sentimos um grande orgulho pelos oito jogadores que temos. É uma partida extremamente importante para eles e, como presidente do clube, sinto felicidade e gratidão por termos jogadores com tanto talento. No âmbito das seleções, este é o melhor jogo que poderia ser disputado, entre dois estilos diferentes”.

E acrescentou: “Se o árbitro for firme, a Espanha terá mais chances de vencer a partida. A Argentina é mais agressiva, enquanto a seleção espanhola joga de forma mais coletiva e com um estilo mais próximo do do Barcelona. O Barcelona é o melhor, e todos reconhecem isso”.

O presidente do Barcelona também destacou sua satisfação com a presença de Lionel Messi no outro lado da final, dizendo: “Leo também chegou à final, e estou feliz com isso. É um orgulho para a La Masia. Messi é o passado e o presente, e Lamine Yamal é o presente e o futuro. Estamos muito felizes por termos o estilo de jogo autêntico do Barcelona. E, como presidente do clube, sinto orgulho por esses dois jogadores terem se formado no clube; e se somarmos a eles Juan García, Eric García e Pau Kubarsi, que está fazendo uma Copa do Mundo incrível, além de Dani Olmo, Gavi, Pedri e Ferran Torres... isso é algo excepcional”.

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